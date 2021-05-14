لبنان | البواخر التركية تطفئ مولّداتها… إلى العتمة دُر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 11:21 صباحًا

أسف المتحدث الرسمي باسم شركة Karpowership لإطفاء مولدات بواخر الطاقة “بعد أن بذلنا قصارى جهدنا لتفادي اتخاذ قرار مماثل”.

وقال: “لقد تعاملنا لمدة 18 شهرًا بمرونة وليونة كليتين مع الدولة اللبنانية، وواظبنا على توفير الطاقة من دون أن نتقاضى مستحقّاتنا ومن دون أي خطة للدّفع، وذلك لأن لبنان كان يمر بأوقات صعبة للغاية”.

وأكد أنه لا يمكن لأي شركة أن تعمل في بيئة كهذه، بيئة محفوفة بالمخاطر المباشرة وغير المبررة.