لبنان | استغلّ انشغاله بإصلاح سيّارته وسرق حقيبته

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 22 دقيقة

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه “بتاريخ 7-5-2021، ادّعى لدى فصيلة الجميزة في وحدة شرطة بيروت، المواطن: -م. ف. (من مواليد عام ١٩٧٨) ضدّ مجهول، بجرم سرقة حقيبة تحتوي على مبلغ /60/ مليون ليرة لبنانية، ودفاتر شيكات مصرفية، وجهاز حاسوب محمول، وذلك بعد أن وضعها أرضاً بالقرب من مكان إصلاح سيّارته، في المحلّة.

على الفور باشرت الفصيلة المذكورة بالتحقيقات. ومن خلال التحريّات والمتابعة، تمكّنت عناصرها من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

– م. م. (من مواليد عام 1993، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف بالاستيلاء على الحاسوب المحمول فقط. وبعد مواجهته بالأدلّة التي تُثبت تورّطه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة الاستيلاء على الحقيبة بكامل محتوياتها، وأنه خبّأ المبلغ المالي المسروق في داخل صندوق سيارة شقيقته، وأحرق باقي المستندات.

أعيد المبلغ المالي وجهاز الحاسوب إلى المدّعي، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته”.