لبنان | “الأحرار”: نستنكر استخدام الاراضي اللبنانية لاطلاق الصواريخ تجاه فلسطين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 مايو 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

أشارت أمانة الإعلام في حزب “الوطنيين الأحرار”، في بيان، إلى أنه “بين الانجرار الى حرب او الحياد نختارالحياد طبعاً، لا خوفاً من العدو ولا انتقاصاً من قدرة ذاك او تلك بل حباً ب​لبنان​ وبالعيش الهني. حماية لجيل طامح بالغربة والهجرة لعلنا بالحياد نقنعه بالبقاء والتمسك بالوطن”.

وأعلنت أن الحزب “يستنكر استخدام الاراضي اللبنانية لاطلاق الصواريخ تجاه فلسطين المحتلة، بالرغم من تعاطفنا الانساني مع الاحداث في غزة ولكن حالة لبنان واللبنانيين المأساوية لاتحتمل اي عدوان اسرائيلي”، قائلة: “نعم لحصرية السلاح بيد ​الجيش​ والمؤسسات العسكرية الرسمية، نعم لضبط الحدود ومنع التفلت دفاعا عما تبقى من لبنان”.