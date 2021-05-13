لبنان | “اليونيفيل”: جنودنا موجودون على الأرض ويتعاونون مع القوات المسلحة اللبنانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 31 دقيقة

أكد المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تينيتي، في تصريح له حول إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، أن “رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على اتصال بالطرفين لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل من أجل منع المزيد من التصعيد”.

وقال عن إطلاق صواريخ من لبنان، “جنودنا موجودون على الأرض ويعملون بالتعاون مع القوات المسلحة اللبنانية”.