لبنان | مطلقو الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل في قبضة الأجهزة الامنية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - مايو - 2021 9:50 مساءً

ألقت الأجهزة الأمنية اللبنانية القبض على مطلقي صواريخ جنوب مدينة صور باتجاه إسرائيل.

أفادت معلومات صحفية عن إطلاق 3 صواريخ غراد بإتجاه اسرائيل من القطاع الغربي في جنوب لبنان، في حين رجحت بعض المصادر أن تكون أطلقت من سهل بلدة القليلة ولا إصابات. وكشفت المعلومات عن أن الفصائل الفلسطينية وراء إطلاق 3 صواريخ من #لبنان باتجاه #إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الصواريخ التي أطلقت من لبنان سقطت في مستوطنة شلومي بالجليل. في حين أوضح إعلام إسرائيلي ان موضوع إطلاق الصواريخ من لبنان قيد الفحص.