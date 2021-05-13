لبنان | وصول جثمان نورا حاطوم إلى مسقط رأسها في راشيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

وصل جثمان الفتاة نورا فادي حاطوم، التي سقطت قبل أربعة أيام في مجرى نهر ابراهيم، إلى مسقط رأسها في بلدة راشيا. وكانت فرقة من مغاوير البحر في الجيش وفريق الإنقاذ البحري في الدفاع المدني قد انتشلوا الجثة من بين الصخور بالقرب من بحيرة شان في وادي جنة.

وبدعوة من “المجلس الشبابي لاتحاد بلديات جبل الشيخ” و”منظمة الشباب التقدمي” وعدد من الجمعيات، أقيم استقبال حاشد عند مثلث ضهر الأحمر- راشيا، فنثرت الورود على الموكب الذي تقدمته سيارة تابعة للصليب الأحمر نقلت الجثمان وسط الزغاريد وعبارات التأبين.

وقد حددت العائلة موعد الدفن، عند الحادية عشرة من صباح يوم غد، في قاعة راشيا العامة.