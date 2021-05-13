لبنان | حادث سير مروع على طريق عام المرج – البقاع الغربي والحصيلة سبع إصابات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

حادث سير مروع على طريق عام المرج - البقاع الغربي

أنقذ عناصر من الدفاع المدني عند الساعة السابعة من صباح اليوم جريحا من داخل سيارته اصيب جراء تعرضه لحادث سير وقع على طريق عام المرج-البقاع الغربي.

وقد استعان العناصر بمعدات الانقاذ الهيدروليكية لتمكن من تنفيذ المهمة نظرا لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة قوة الحادث.

توازيا عمل العناصر على نقل المصاب الى مستشفى تعنايل العام لتلقي العلاج اللازم.

كما واسفر الحادث عينه عن سقوط ستة جرحى اخرين تولت جهات اخرى نقلهم الى مستشفيات المنطقة.