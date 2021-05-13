لبنان | بعد ٤ أيام من البحث المتواصل.. العثور على الطفلة نورا حاطوم جثة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تم العثور على جثة الطفلة نورا حاطوم ابنة الـ١٥ عاما، في نهر ابراهيم، بعد ٤ ايام من البحث المتواصل، وذلك بعد ان كثفت فرق البحث في وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني وعناصر من فوج مغاوير البحر في الجيش اللبناني والفرق المشاركة، عملية البحث.

وفقدت ابنة راشيا نورا رحال بعدما زلت قدمها على صخرة قبل أن يختفي أثرها في مياه النهر، لتبدأ رحلة البحث عنها، وكانت نورا في رحلة مع جمعية ترافقها خالتها، وعندما حصلت الكارثة كانت برفقة أصدقائها الذين حاولوا انقاذها من دون ان يتمكنوا من ذلك.