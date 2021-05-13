لبنان | حادث سير يودي بحياة ثلاث فتيات لبنانيات في ساحل العاج!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 10:15 صباحاً - منذ 6 ثواني

اشارت مصادر من ابيدجان عاصمة ساحل العاج لـ”الجديد”، ان ثلاث فتيات توفين في ساحل العاج بأفريقيا، فيما لا يزال شاب آخر وشقيقته في المستشفى جراء حادث سير، وشرحت المصادر ان سيارة جيب مسرعة تجاوزت الإشارة المرورية قبل ان تصطدم بالسيارة التي كان بداخلها اللبنانيون الخمسة عند أحد المستديرات في منطقة ماركوري التي يقطنها العدد الأكبر من اللبنانيين.

ولفتت “الجديد” الى ان الضحايا الثلاثة في العقد الثاني من العمر وهن حوراء شلهوب من بلدة قانا وزينب دامرجي من بلدة البازورية وميسلون مبارك من بلدة الطيبة.

وقد نعت الجالية اللبنانية في ساحل العاج التي يعيش فيها نحو أربعين الف لبناني الفتيات الثلاثة، فيما باشرت الشرطة العاجية تحقيقاتها لمعرفة المسببين بالحادث، وذلك بحسب “المركزية”.