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لبنان | فوج اطفاء بيروت يعمل على إخماد حريق في خلدة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

حريق في خلدة

عملت عناصر من فوج اطفاء مدينة بيروت منذ حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس الواقع فيه 13-5-2021، على مكافحة الحريق الذي شبّ داخل منشرة للأخشاب تقع ضمن مبنى سكني مؤلف من اربعة طبقات في منطقة خلدة- مجمّع نائل السكني، بالقرب من مسجد الصادق.

وتتضافر جهود رجال الفوج على محاصرة النيران والحؤول دون امتدادها الى المباني المجاورة، مما استدعى طلب الدعم و تعزيز الفرق العاملة بالاليات والعناصر من قطاعات الفوج في بيروت للسيطرة على الحريق.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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