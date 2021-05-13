لبنان | فوج اطفاء بيروت يعمل على إخماد حريق في خلدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

عملت عناصر من فوج اطفاء مدينة بيروت منذ حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس الواقع فيه 13-5-2021، على مكافحة الحريق الذي شبّ داخل منشرة للأخشاب تقع ضمن مبنى سكني مؤلف من اربعة طبقات في منطقة خلدة- مجمّع نائل السكني، بالقرب من مسجد الصادق.

وتتضافر جهود رجال الفوج على محاصرة النيران والحؤول دون امتدادها الى المباني المجاورة، مما استدعى طلب الدعم و تعزيز الفرق العاملة بالاليات والعناصر من قطاعات الفوج في بيروت للسيطرة على الحريق.