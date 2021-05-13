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لبنان | بهاء الحريري للشعب الفلسطيني: قلوبنا معكم

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 01:11 صباحاً - منذ 6 ثواني

بهاء الحريري

غرد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر تويتر بمناسبة حلول عيد الفطر بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على مختلف المدن الفلسطينية قائلاً:” بينما يستعد العالمين العربي و الإسلامي للإحتفال بعيد الفطر يعاني أهل فلسطين من هجمة عنيفة تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي في غزة و الضفة الغربية ومدن الداخل.
#قلوبنا_معكم”.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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