لبنان | بهاء الحريري للشعب الفلسطيني: قلوبنا معكم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 مايو 2021 01:11 صباحاً - منذ 6 ثواني

غرد الشيخ بهاء الحريري على صفحته الرسمية عبر تويتر بمناسبة حلول عيد الفطر بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على مختلف المدن الفلسطينية قائلاً:” بينما يستعد العالمين العربي و الإسلامي للإحتفال بعيد الفطر يعاني أهل فلسطين من هجمة عنيفة تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي في غزة و الضفة الغربية ومدن الداخل.

#قلوبنا_معكم”.