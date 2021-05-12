لبنان | تدابير ترافق صلاة عيد الفطر في مسجد الأمين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

يتوجه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بموكب رسمي الى منزل صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان في تمام الساعة من صباح اول ايام عيد الفطر السعيد.

كما يتوجه دريان ودياب بموكب رسمي الى مسجد الامين وسط بيروت لأداء صلاة الفطر السعيد.

لذلك: تتخذ التدابير التالية:

أولاً: التشريفات على همة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

ثانياً: تتولى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حفظ الامن والنظام وتأمين السير في الاماكن والاوقات المحددة بالمذكرة المشار اليها اعلاه.

ثالثاً: تؤمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي الدراجات النارية الملحوظة، لمثل هذه المناسبة لمواكبة دولة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية ذهابا وايابا الى الاماكن المذكورة أعلاه”.