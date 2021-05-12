لبنان | تعميم من المحكمة الخاصة بلبنان… إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 07:09 مساءً - صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعميم جاء فيه: “بات تقديم طلبات الاعتماد لبدء المحاكمة في قضية عياش (STL-18-10) التي حدد قاضي الإجراءات التمهيدية موعدا أوليا لافتتاحها يوم الأربعاء 16 حزيران/يونيو 2021، متاحا الآن لجميع الإعلاميين الراغبين في تغطية الإجراءات من مقر المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”) في لايدسندام.

وستؤكد غرفة الدرجة الأولى II تاريخ بدء المحاكمة بعدما يحيل قاضي الإجراءات التمهيدية ملف القضية إليها وتصبح مكلفة رسميا بالنظر في القضية.

وقد فتحت المحكمة باب تقديم طلبات الاعتماد كي تتيح للإعلاميين ما يكفي من الوقت للتخطيط لحضورهم المحتمل إلى هولندا.

ويرجى من الصحافيين ملء استمارة الاعتماد على الموقع الإلكتروني للمحكمة في موعد أقصاه يوم الخميس 20 أيار/مايو 2021 عند الساعة 5:30 من بعد الظهر (بتوقيت وسط أوروبا). ويتعين أيضا على الصحافيين الذين لديهم بطاقات اعتماد دائمة أن يقدموا طلب اعتماد لهذه الإجراءات. ويُرجى من وسائل الإعلام التقدم مسبقا بطلبات إجراء المقابلات من خلال استمارة الاعتماد.

ونظرا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيا مع التوجيهات الوطنية المتبعة في هولندا، لن يُسمح إلا لعدد محدود من ممثلي وسائل الإعلام بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة.

ويمكن للاعلاميين الذين يتعذر عليهم الحضور متابعة الإجراءات من خلال مشاهدة البث على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

وسيجري إبلاغ الصحافيين مسبقا ‏عبر البريد الإلكتروني بحصولهم على بطاقات الاعتماد.

معلومات هامة:

المحكمة ملزمة بالتقيد بالتدابير المطبقة في هولندا فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19، وهي تدابير يمكن أن تتغير. وتُتاح عبر هذا الرابط معلومات عن التدابير المتخذة في هولندا للتصدي لجائحة كوفيد-19.

معلومات أساسية:

تتعلق قضية عياش (STL-18-10‏) بالاعتداءات الثلاثة التي استهدفت السيد مروان حماده في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004، والسيد جورج حاوي في 21 حزيران/يونيو 2005، والسيد الياس المر في 12 تموز/يوليو 2005. وقد ثبت تلازمها مع الاعتداء الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق السيد رفيق الحريري وأشخاص كثيرين آخرين. وهذه القضية هي حاليا في مرحلة الإجراءات التمهيدية.

‏وبتصديق قاضي الإجراءات التمهيدية قرارَ‏ ‏الاتهام ضد المتهم السيد سليم جميل عياش، افتُتحت قضية جديدة أمام المحكمة.

ووجهت إلى السيد عياش التهم الخمس التالية:

” ‏مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛

” ‏‏واستطرادا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار؛

” ‏‏وارتكاب أعمال إرهابية؛

” ‏‏وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدا؛

” ‏‏ومحاولة قتل السيدين الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصا آخر عمدا.

‏وتستمر الإجراءات القائمة بحق المتهم السيد عياش في قضية عياش غيابيا. وقد عُقدت حتى الآن ست جلسات تمهيدية لاستعراض ملف القضية وضمان استعداد الفريقين للمحاكمة.

وفي 24 شباط/فبراير 2021، حدد قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 16 حزيران/يونيو 2021 موعدا أوليا لبدء المحاكمة في القضية. وأودع الادعاء والممثلون القانونيون للمتضررين والدفاع مواد شملت مذكرة الادعاء التمهيدية وقوائم شهوده وبيناته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و29 كانون الثاني/يناير 2021 و23 نيسان/أبريل 2021، ومذكرة الدفاع التمهيدية في 23 نيسان/أبريل 2021″.