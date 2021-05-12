لبنان | مصعب مفقود… هل تعرفون عنه شيئاً؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه بناءً على إشارة القضاء المختص، تعيد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تعميم صورة القاصر المفقود: مصعب عبد القادر الأحمد (مواليد 2005، سوري) الذي غادر بتاريخ 14-10-2020، منزل ذويه في بلدة قب الياس – البقاع، ولم يعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 806523-08 أو 807063-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.