لبنان | بينها 4200 ليتر من البنزين… الجيش يحبط عملية تهريب جديدة إلى سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخ 11 / 5 / 2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 10 مواطنين وسوريَين اثنين، وضبطت سيارتين و3 آليات نوع فان و4 آليات نوع بيك أب محملة بحوالي 4200 ليتر من مادة البنزين، و8000 ليتر من مادة المازوت، و13 طناً من الطحين، جميعها مُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

وافادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.