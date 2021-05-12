لبنان | المجذوب حدد عطلة عيد الفطر للثانويات والمدارس والمعاهد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب المذكرة رقم 12/م/2021 حدد بموجبها عطلة عيد الفطر السعيد.

وجاء في المذكرة:

“تقفل الثانويات والمدارس والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها، ويتوقف التعليم الحضوري ومن بعد بمساراته كافة، وذلك ابتداء من صباح يوم الخميس الواقع فيه 13 أيار 2021 ولغاية مساء يوم الأحد الواقع فيه 16 أيار 2021.

وبهذه المناسبة، يتقدم وزير التربية والتعليم العالي من جميع العاملين في التربية والتعليم، في القطاعين الرسمي والخاص، بأصدق التمنيات، ويثمن عاليا جهودهم في خلال هذه الفترة للقيام بالدور الوطني المطلوب منهم”.