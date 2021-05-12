لبنان | وهبه التقى سفير الاتحاد الاوروبي… وهذا ما قاله!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 7 ثواني

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، الذي وصف اللقاء بـ”المهم”، حيث جرى بحث التطورات الاقليمية والوضع في لبنان. وقال: “تناولنا بشكل اساسي المناقشات الجارية في بروكسل عن الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في ضوء الازمة التي يعاني منها”.

وردا على سؤال عن العقوبات المزمع فرضها على المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة، قال طراف: “انها تشكل جزءا صغيرا من المناقشات الجارية في مقر الاتحاد الاوروبي. المسألة التي توجه هذه النقاشات هي كيفية دعم لبنان في هذا الوضع الصعب، وفي هذا الاطار تتم مناقشة مسألة العقوبات بروحية المساهمة بطريقة بناءة في تحسين الوضع في لبنان”.

وردا على سؤال، لفت السفير طراف الى انه اجرى مع وزير الخارجية متابعة للاتصال الهاتفي الذي دار بين وهبة ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل.