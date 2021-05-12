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لبنان | عبدالله في اليوم العالمي للتمريض: ننحني لعطائكم اللامحدود

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

بلال عبدالله

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر: “في اليوم العالمي للتمريض،تحية إلى ملائكة الرحمة ،الذين يضحون ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل راحة المرضى وشفائهم،والذين شكلوا ويشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة
فسقط منهم شهداء….
ننحني لعطائكم اللامحدود!”

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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