لبنان | عبدالله في اليوم العالمي للتمريض: ننحني لعطائكم اللامحدود

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على تويتر: “في اليوم العالمي للتمريض،تحية إلى ملائكة الرحمة ،الذين يضحون ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل راحة المرضى وشفائهم،والذين شكلوا ويشكلون خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا…

فسقط منهم شهداء….

ننحني لعطائكم اللامحدود!”