لبنان | طراف بعد لقائه وزير الخارجية: ناقشنا مسألة العقوبات بروحية تحسين الوضع في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 12 - مايو - 2021 11:12 صباحًا

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف الذي وصف اللقاء بالمهم حيث جرى بحث التطورات الاقليمية والوضع في لبنان. وتناولا بشكل اساسي المناقشات الجارية في بروكسل حول الخيارات المتوافرة لدعم لبنان في ضوء الازمة التي يعاني منها.

وردا على سؤال حول العقوبات المزمع فرضها على المسؤولين عن عرقلة تشكيل الحكومة قال طراف: انها تشكل جزءا صغيرا من المناقشات الجارية في مقر الاتحاد الاوروبي. المسألة التي توجه هذه النقاشات هي كيفية دعم لبنان في هذا الوضع الصعب، وفي هذا الاطار تتم مناقشة مسالة العقوبات بروحية المساهمة بطريقة بناءة في تحسين الوضع في لبنان.

ولفت السفير طراف ردا على سؤال الى انه اجرى مع وزير الخارجية متابعة للاتصال الهاتفي الذي دار بين وهبة ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزف بوريل.