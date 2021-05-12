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لبنان | إحباط عملية تهريب محروقات

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تهريب المحروقات-ارشيفية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“بهدف الحدّ من تفاقم عمليات تهريب مادّتَي البنزين والمازوت المدعومتَين، إلى خارج الأراضي اللّبنانيّة، نفّذت دوريّات شّعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي،

بتاريخ 10-5-2021، عدّة كمائن ونقاط مراقبة ليليّة ضمن محافظة الشمال لرصد تحركات المهرّبين، فتمكّنت من ضبط آليتَين، الأولى على طريق عام جبرايل، وهي نوع “بيك أب-تويوتا” مجهّزة بخزّان بلاستيكي يحتوي على كمية /1550/ ليتراً من المازوت المدعوم، وأوقفت على متنها كلّاً من:

خ. ع. (من مواليد عام ،1966 لبناني)

ط. ع. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)

تزامناً وفي بلدة بينو، ضبطت دوريات الشعبة صهريج نوع “هيونداي” بداخله كمية /2000/ ليتر من البنزين، وأوقفت على متنه كلّاً من:

ع. س. (من مواليد عام ۲۰۰۱، سوري)

م. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)

أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة الإقليمية المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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