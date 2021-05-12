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لبنان | إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

طقس ربيعي

يسيطر على لبنان، اليوم، طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تكون دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً ويستمر في الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
٢- الجو: قليل السحب يتشكل ضباب محلي ليلا
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.

الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح غربية ضعيفة.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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