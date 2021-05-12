لبنان | إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين

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طقس ربيعي
يسيطر على لبنان، اليوم، طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تكون دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً ويستمر في الايام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
٢- الجو: قليل السحب يتشكل ضباب محلي ليلا
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.
الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح غربية ضعيفة.