لبنان | إليكم تفاصيل طقس اليومين المقبلين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يسيطر على لبنان، اليوم، طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تكون دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً ويستمر في الايام المقبلة.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة

٢- الجو: قليل السحب يتشكل ضباب محلي ليلا

٣- الرياح غربية ضعيفة

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜

٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على السلسلة الغربية فيما تكون قليلة السحب بقاعاً والرياح غربية ضعيفة.

الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح غربية ضعيفة.