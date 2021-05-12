لبنان | بيار عيسى: المبادرة الفرنسية اختراع المنظومة الحاكمة في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 01:09 صباحاً - اعتبر الامين العام لحزب الكتلة الوطنية بيار عيسى ان المنظومة السياسية في لبنان هي التي سوّقت “المبادرة الفرنسية” واخترعتها.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “نعتبر ان تدخّل اي دولة بالشؤون اللبنانية هو تعدّي على سيادتنا، ولكن هذا لا يمنع التعاطي الجيّد مع الدول الصديقة”.

وأضاف: “فهمت من الفرنسيين ان المبادرة الفرنسية اختراع المنظومة الحاكمة في لبنان، ولم يكن هناك مبادرة فرنسية بل فرنسا ابدت رغبتها في مساعدة لبنان ان كان هناك حكومة مستعدة للعمل والقيام باصلاحات”.

وتابع: “المجتمع الدولي فهم ان المنظومة الحاكمة باتت عاجزة كليا وهناك من في هذه المنظومة اطراف مستاءة ان فرنسا اعتبرت ان بعض الاحزاب والمجموعات السياسية من الحراك هي المعارضة، في خين انها من ضمن المنظومة وكانت تطرح نفسها على انها المعارضة”.

وشدد على ان “السيادة والعداء لاسرائيل ليسا حكرا على احد”.

وقال: “منذ اعادة اطلاق الكتلة الوطنية ونحن نقول ان سياستنا الخارجية رهينة ايرانية وهي تناقض نموذجنا الاقتصادي ونحن نتفق مع الكتائب على هذه النقطة”.

واضاف: “معلوماتي من الفرنسيين ان لديهم اهتمام جدّي باحزاب وقوى المعارضة وان لودريان لمس تجانسا في الاراء ووضوحا في الخطاب”.

وشدد على ان مشروع الكتلة واضح، وهو بناء دولة عكس دولة “الدويلات”.

وقال: “حزب الله يحتاج الى الفريق الـ14 اذاري ليقوى والعكس صحيح. وهذا امر بتنا نراه بوضوح”.

ورأى ان “لا سبيل خلاص للطوائف الا بدولة قانون تحمي المواطنين”.

واعتبر انه لتوقيف الانهيار، يجب البدء بحكومة مستقلة عن احزاب الطوائف ثمّ تنظيم انتخابات مستقلة فعلا، والانطلاق الى بناء دولة القانون.

وتابع: “المجتمع الدولي في مكان ما شريك للمنظومة الحاكمة وفي مكان ما يهمّه وجود منظومة فاسدة بما يتوافق مع مصلحته”.

واضاف: “الانقسام العامودي انتهى في البلاد ولم يعد مجديا، ومن الضروري ان يكون هناك شرخ عامودي بين منظومة السلطة والشعب”.

واعتبر ان العقد الاجتماعي بين الطوائف والمحاصصة بين الطوائف لم تعد مجدية.

وقال: “لا نريد ان نقصي احدا. كلّ حزب من احزاب السلطة عليه ان يتنحى والاعتراف بالفشل وترك المجال للآخرين لاصلاح الوضع”.

وسأل: “هل تمكن سلاح حزب الله من حماية الطائفة؟ هل الدولار لديهم بـ1500 ليرة؟ هل لدى ابناء الطائفة الشيعية كهرباء 24 على 24؟ وكذلك الامر بالنسبة لباسيل وآخرين؟”.