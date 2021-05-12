لبنان | بالصور.. مداهمة مصنع للمخدرات في بعلبك وضبط نصف طن من الحشيش

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 مايو 2021 01:09 صباحاً - أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن قوة من الجيش دهمت اليوم مزرعة في بلدة بوداي – بعلبك تعود للمطلوب (غ.ش)، وقد ضبطت داخلها معملاً لتصنيع المخدرات يحتوي معدات وآلات تستخدم في عملية التصنيع، وكمية من حشيشة الكيف تزن 567 كيلوغراماً، إضافة الى جهازيّ لاسلكي، كما ضبطت بالقرب من أحد المباني العائدة للمطلوب شاحنة صغيرة نوع بيك آب دون لوحات وعثر في صندوقها على أثار بذور حشيشة الكيف.

وبحسب البيان، فقد سلمت المضبوطات الى الجهات المختصة وتتم المتابعة لتوقيف المطلوب.