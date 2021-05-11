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لبنان | دار الفتوى تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

دار الفتوى

صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي:

“لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الأربعاء في 12 أيار هو اليوم المكمِّل لعدَّة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الخميس في 13 أيار 2021م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1442ﻫ.

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.
وسوف يؤدِّي سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والدقيقة الخامسة والعشرين صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في وسط بيروت التجاري.

وبسبب الظروف الراهنة وجائحة يعتذر سماحة مفتي الجمهورية عن استقبال المهنئين في بهو دار الفتوى

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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