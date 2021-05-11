لبنان | أبرزهم مسؤول الوحدة المالية المركزية لحزب الله.. تعرّف إلى المعاقَبِين بقرار الخزانة الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 06:05 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 6:50 مساءً

أعلنت الخزانة الأميركية الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ “حزب الله” وهم: عزت يوسف أكار وابراهيم علي ضاهر وعباس حسن غريب اضافة الى مصطفى حبيب حرب و حسن شحاده عثمان و وحيد محمود سبيتي واحمد محمد يزبك.

واشارت الخزانة الاميركية الى ان عزت يوسف أكار من بلدة الخيام الحي الشرقي – مرجعيون في النبطية وقد ولد في 01 تشرين الثاني 1967 ، مشيرة الى انه مرتبط بجمعية القرض الحسن اما ابراهيم علي ضاهر وهو من بلدية بليدة -مرجعيون في النبطية وولد في 4 تموز 1964 .

كما اشارت الخزانة الاميركية الى ان عباس حسن غريب من طير حرفا – صور جنوبي لبنان من مواليد 25 ايلول 1969 و مرتبط بجمعية القرض الحسن.

اما مصطفى حبيب حرب فهو بحسب الخزانة الاميركية ، من بلدة حاروف – النبطية من مواليد 06 آب 1973 ومرتبط بجمعية القرض الحسن، فيما عثمان حسن شحادة فهو من مدينة بعلبك من مواليد 29 حزيران عام 1979 ومرتبط بجمعية القرد الحسن، بحسب زعم الخزانة الاميركية .

اما وحيد محمود سبيتي فهو من بلدة كفر سير – النبطية و من مواليد 23 شباط 1961 ومرتبط بجمعية القرد الحسن، اما أحمد محمد يزبك فهو بحسب الخزانة الاميركية يسكن في حارة حريك – بعبدا وهو من بلدة نحلة البقاعية وتاريخ ميلاده 01 كانون الاول 1971 ومرتبط بجمعية القرض الحسن.