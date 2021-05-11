لبنان | بالصور: الجيش دهم مزرعة ومنزلاً في مجدلون – بعلبك… وهذا ما وجدوه

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 06:05 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه أن دورية من مديرية المخابرات داهمت اليوم مزرعة ومنزلاً في محلة مجدلون – بعلبك يعودان للمطلوب (أ.م) الذي يشتبه بإقدامه مع آخرين على إطلاق النار بتاريخه على الجندي فضل بياض في بعلبك ما أدى الى وفاته على الفور.

وكشفت في بيان أن الدورية أوقفت كلاً من (ز.ب.د) و(س.ن) للإشتباه بقيامهن بعملية استدراج الجندي الشهيد وتم ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر وسيارة نوع جيب استخدمت خلال العملية.

وأوضح البيان أن المطلوب كان أقدم بتاريخ 13 / 7 /2020 مع آخرين على اطلاق النار وقذائف أر بي جي على أحد الحواجز، ما أدى الى استشهاد عسكري ومواطن وإصابة آخر، كما أقدم على إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته.

وبحسب البيان، فقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفتين بإشراف القضاء المختص.