لبنان | نديم الجميّل: ندفع ثمن تغطية سلاح اغتصب وطننا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 19 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 4:51 مساءً

غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على تويتر:

“ندفع اليوم كلبنانيين ثمن مغامرات ميليشيا، ثمن تغطية الذميين لها، ثمن وصول زلمها الى الرئاسة والحكم، ندفع اليوم ثمن انهيار الاقتصاد على رؤوس المواطنين بسبب تغيير وجه لبنان والعزلة الدولية وترهيب المستثمرين!

باختصار ندفع ثمن وجود وتغطية سلاح اغتصب وما زال يغتصب وطننا!”.