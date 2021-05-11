لبنان | طليس: لاعتماد بطاقتي تمويل للعاملين في القطاع

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 4:52 مساءً

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال ميشال نجار مع وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في المشروع المقدم الى الحكومة عن “دعم السائقين العموميين المتعلق بشقين: الاول، تحديد عدد صفائح البنزين والمازوت يوميا بسعر لا يتعدى 25 الف ليرة لصفيحة البنزين و20 الف ليرة لصفيحة المازوت، والشق الثاني مساعدة شهرية بقيمة 500 ألف ليرة للسائقين، بدل دعم قطع الغيار لمركبات النقل العمومي”.

وطالب الوفد باعتماد بطاقتي تمويل للعاملين في القطاع: واحدة اسوة بالمواطنين الفقراء، والثانية تتعلق بدعم المهنة.