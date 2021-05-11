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لبنان | توقيف أشخاص وضبط كمية من المواد المعدة للتهريب الى سوريا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 11 - مايو - 2021 4:30 مساءً

تهريب مواد إلى سوريا

تهريب مواد إلى سوريا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 10 / 5 /2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 3 مواطنين و3 سوريين، وضبطت سيارتين وصهريجاً وآلية نوع بيك أب محملة بحوالى 19500 ليترا من مادة المازوت، ومواد غذائية مدعومة، وكمية من الدخان والتنباك المعسل المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.”

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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