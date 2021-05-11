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لبنان | قَتَلة الشقيقين شادي وإبراهيم جعفر في قبضة المخابرات

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 55 دقيقة

توقيف

بعد أبحاث وتحرّيات قامت بها مديرية المخابرات، تمّ التوصل إلى تحديد هوية مرتكبي جريمة مقتل الشقيقين شادي وإبراهيم جعفر، في محلة بيت جعفر النعناعة.

وهم:

− (م.خ.ك) وشقيقاه (أ.ك) و (ن.ك).

− (م.أ.ك).

− (أ.غ.ك).

حيث تم توقيف (م.خ.ك) و (م.أ.ك) و (أ.غ.ك)، لتورطهم مع آخرين بجريمة قتل المذكورين أعلاه.

وإعترف هؤلاء أنهم إتفقوا على سرقة أسلاك نحاسية من أعمدة الكهرباء في جرود فنيدق – الهرمل، ومشمش وبيت أيوب وبيت جعفر لبيعها وتقاسم أرباحها.

وأثناء محاولة الشقيقين شادي وإبراهيم جعفر منعهم من سرقة محول وأسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، أردوهما على الفور.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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