لبنان | قَتَلة الشقيقين شادي وإبراهيم جعفر في قبضة المخابرات

- 1/2
- 2/2
كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 55 دقيقة
توقيف
بعد أبحاث وتحرّيات قامت بها مديرية المخابرات، تمّ التوصل إلى تحديد هوية مرتكبي جريمة مقتل الشقيقين شادي وإبراهيم جعفر، في محلة بيت جعفر النعناعة.
وهم:
− (م.خ.ك) وشقيقاه (أ.ك) و (ن.ك).
− (م.أ.ك).
− (أ.غ.ك).
حيث تم توقيف (م.خ.ك) و (م.أ.ك) و (أ.غ.ك)، لتورطهم مع آخرين بجريمة قتل المذكورين أعلاه.
وإعترف هؤلاء أنهم إتفقوا على سرقة أسلاك نحاسية من أعمدة الكهرباء في جرود فنيدق – الهرمل، ومشمش وبيت أيوب وبيت جعفر لبيعها وتقاسم أرباحها.
وأثناء محاولة الشقيقين شادي وإبراهيم جعفر منعهم من سرقة محول وأسلاك كهربائية عائدة لمؤسسة كهرباء لبنان، أردوهما على الفور.