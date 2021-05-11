لبنان | إدخال مادة “الروبوتيك” الى مناهج التعليم العام؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب نقولا صحناوي وحضور النواب: زياد الحواط، طارق المرعبي، محمد الحجار وادغار طرابلسي.

كما حضر الخبير في التحول الرقمي نديم منصوري والخبير في علم القوانين بيار الخوري.

وناقشت اللجنة اقتراحي قانونين، الاول يرمي الى تعديل مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وادخال مادة “الروبوتيك” البرمجة والثاني يرمي الى تعديل فقرة الى المادة الخامسة من القانون رقم 285/2014.

واستمعت اللجنة الى شرح ومناقشات النواب حول الاقتراحين. كما استمعت الى رأي الخبراء الحاضرين وبعد التداول قررت اللجنة ارجاء البحث في الاقتراحين الى الجلسة المقبلة.