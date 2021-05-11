لبنان | عون يحيّي الشعب الفلسطيني: لا سلام بلا عدالة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

يتابع رئيس الجمهورية ميشال عون تطور الاحداث في الاراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية في حي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الأقصى.

واعتبر أن المجتمع الدولي مدعو الى التدخل لمنع اسرائيل من مواصلة عدوانها، مجدداً التأكيد على ان لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق.

وحيّا عون صمود الشعب الفلسطيني، معتبراً ان طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق لن يؤدي إلا الى مزيد من العنف والتمادي في الظلم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.