لبنان | دياب ترأس اجتماعاً ناقش موضوع التلوث في بحيرة القرعون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعا حول حادثة بحيرة القرعون، حضره الوزراء دميانوس قطار، عماد حب الله، ريمون غجر وعباس مرتضى، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، يوسف كرم، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معن حمزة، المدير العام ورئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، مدير هيئة إدارة الكوارث في لبنان زاهي شاهين ومستشارو رئيس الحكومة خضر طالب، الياس عساف وحسين قعفراني.

وناقش المجتمعون موضوع التلوث في بحيرة القرعون وأسبابه العائدة إلى المشاكل المزمنة في مجرى نهر الليطاني.