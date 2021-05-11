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لبنان | الدفاع المدني: 58 مهمة خلال 24 ساعة

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر من الدفاع المدني، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد36):
* أعشاب (عدد23) :
(جبل لبنان) (عدد8) : معاصر بيت الدين – السمقانية – البيرة – نهر الدهب – بعاصير – مار موسى.
وأشجار : باتر – قبيع.
(عكار) (عدد2) : القبيات (*2).
(الجنوب) (عدد1) : محمية شاطئ صور.
(الشمال) (عدد2) : زغرتا – سير الضنية.
(النبطية) (عدد2) : حاصبيا – العديسة.
(البقاع) (عدد4) : ابلح – عميق – رياق – جديتا.
(بعلبك الهرمل) (عدد3) : شمسطار.
واشجار حرجية في: النبي شيت – الهرمل.
(بيروت ) (عدد1) : المدينة .

* منازل (عدد2) : الردوف/برج البراجنة – فيطرون والعثور على جثة في الداخل.
* سيارات (عدد4) : ضهر البيدر – برج رحال – أبلح – بيت مري.
* مؤسسات (عدد1) : داخل متجر لبيع وصيانة الاطارات في بريتال.
* نفايات (عدد4) : وأعشاب في : طريق الغازية – الكفور.
عين حالا – صيدا.
* مختلف (عدد2) : حصيد في المنصورة – حقل زيتون في القصر.

– نقل وإسعاف (عدد21):
حوادث (عدد14) : حراجل – الحوش – الملا – مستيتا (*2) – حي السلم – حراجل – قريطم – الغبيري – بربور – الحمرا – شارع حمد – أرض جلول – المطار.
” حوادث سير (عدد4): اوتوستراد جعيتا وإنقاذ جريح من داخل سيارته – جعيتا ونقل جريح سوري الجنسية إلى المستشفى – بئر العبد ونقل جريح الى المستشفى – الاوزاعي ونقل جريح الى المستشفى.

مهمات بواسطة دراجة الإسعاف moto ambulance (عدد3) : اليسار ونقل جريح إلى المستشفى – كورنيش المزرعة ونقل جريحة إلى المستشفى – مستيتا وإسعاف مصاب سوري الجنسية جراء تعرضه لصعقة كهربائية.

– خدمات عامة (عدد1) : الدكوانة.

مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 58 مهمة

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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