لبنان | البزري: المؤشرات الوبائية مريحة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:11 صباحاً - منذ 38 دقيقة

شرح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة اللقاح ضد كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري أن “لجنة اليقظة التي تألفت في وزارة الصحة، وهي لجنة مستقلة مؤلفة من موظفين وأطباء وخبراء مستقلين، تتحقق من أسباب الوفاة”، مشيرا إلى أن “هناك حالتين توفيتا بعد تلقي لقاح استرازينيكا”.

كما موضحا أن “حالة منهما من السهل الحسم بأن الوفاة ليس لها علاقة باللقاح والحالة الثانية تستوجب دراسة اكثر للتأكد من علاقة اللقاح بالوفاة”، وأكد أن المتابعة جدية والاطباء المشاركون في اللجنة مشهود لهم سواء في تخثر الدم أو الأمراض الجرثومية أو في علم الدواء”.

ولفت إلى أن “كمية اللقاحات قليلة حتى الآن ونسبة الملقحين بلغت 7%”، آملا أن “تزيد هذه النسبة في الاشهر المقبلة لأن نسبة اللقاحات التي ستصل لبنان سترتفع، وهذا ينعكس إيجابا على الوضع في البلد”.

ودعا المواطنين الى “استمرار التزام الاجراءات الوقائية والتسجيل على المنصة لأخذ اللقاح حتى نصل الى المناعة الاجتماعية سريعا”، ولفت إلى أن ” 1300000 شخص مسجلون على المنصة حتى الآن، بالإضافة الى القوى الأمنية والجيش وبعض الهيئات التي لديها منصات خاصة”.

كما طمأن إلى أن “المؤشرات الوبائية مريحة وسننتقل من المرحلة الرابعة الى المرحلة الثالثة في الأسبوع المقبل أو الذي يليه على أبعد تقدير”، معتبرا أننا في طور تخطي مرحلة الخطر الوبائي”.