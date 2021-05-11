لبنان | عراجي: كميات كبيرة من اللقاحات ستصل إلى لبنان ابتداءً من حزيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:11 صباحاً - منذ 43 دقيقة

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أن “أرقام المصابين والوفيات بوباء كورونا أفضل من السابق اذ اننا نشهد انخفاضاً ملحوظاً في عدد المصابين، بعد أن بلغت الاعداد سابقا 5000 إصابة. أما اليوم، فقد انخفضت الاصابات الى نحو 400 و500 إصابة وكذلك اعداد الاسرة في العناية الفائقة في المستشفيات انخفضت بشكل كبير، وأيضا في الغرف العادية لمرضى كورونا”.

وقال: “إنه أمر جيد لكن الأهم أن نبقى محافظين على هذا المستوى ونعمل على تخفيف الاعداد أكثر فأكثر بالتزام الاجراءات ووضع الكمامات والتباعد الاجتماعي حتى نصل الى نسبة تلقيح مرتفعة”، مشيراً إلى أن “اللقاح ساعد في تدني الارقام بالاضافة الى التزام المواطنين الاجراءات الوقائية والتقليل من الزيارات”، ولفت الى ان “نسبة متلقي جرعتين من اللقاح بلغت نحو 4,5 في المئة وجرعة واحدة نحو 7%”.

كما أوضح أنه “بدءا من شهر حزيران المقبل، ستصل كميات كبيرة من اللقاح وهذا امر ايجابي”، مشيرا إلى أنه سيصل بدءا من حزيران نحو 173000 لقاح فايزر اسبوعياً”.

أما بالسنة إلى وفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح استرازينيكا، أوضح أن “لجنة اليقظة الدوائية، اللجنة العلمية التي تتابع تأثيرات اللقاحات، هي التي تحدد ما إذا كان سبب الوفاة اللقاح أو لا”، مشيرا إلى أن “تقرير اللجنة لم يصدر حتى الآن”. ودعا المواطنين الى “الاقبال على التسجيل لتلقي اللقاح”، لافتا إلى أن “نسبة المسجلين حتى الان ما زالت ضئيلة”.

أضاف: “قد نصل الى المناعة الاجتماعية أواخر السنة اذا استمر الالتزام والاقبال على التلقيح، إذ يجب ان نصل الى نسبة 80% من الملقحين حتى نصل الى التمنيع الاجتماعي. هناك فكرة مطروحة بأن تقوم وزارة الصحة خلال فصل الصيف بعملية تلقيح جماعي حيث ستقوم بزيارات الى مختلف المناطق وسيتم فتح مراكز تلقيح لجميع المواطنين حتى الناس التي لم تتسجل على المنصة، وهذا الامر يساعد جدا في زيادة أعداد الملقحين وانخفاض أعداد المصابين بكورونا”.

في سياق آخر، أوضح انه “لن يتم رفع الدعم عن أدوية الامراض المزمنة والسرطانية ونحن في لجنة الصحة لن نقبل برفع الدعم عن الادوية”، واعتبر أن المواطنين يتهافتون على الصيدليات لخوفهم من فقدان الادوية من جهة، وتخوف أصحاب الصيدليات من عدم تأمين الادوية للمواطنين كافة، فيلجأون الى التقنين”، وأشار إلى أن “المطروح خفض الدعم عن الادوية من 85% إلى 80%”.