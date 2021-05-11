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لبنان | انخفاض طفيف بدرجات الحرارة… إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 11:11 صباحاً - منذ ساعتين

توقعات الطقس

يؤثر طقس ربيعي اعتيادي على لبنان اليوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة التي تكون دافئة نهارا ومعتدلة ليلاً ويستمر كذلك في الايام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٦ درجة بقاعا بين ١٠ و ٢٧ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٤ و ٢٣ درجة
٢- الجو : قليل السحب
٣- الرياح غربية ضعيفة
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٥٪؜
٥- الضغط الجوي ينخفض ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الاربعاء : طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح غربية ضعيفة

الخميس : طقس ربيعي اعتيادي مع استقرار بالحرارة التي تتراوح بين ١٩ و ٢٦ درجة فيما الاجواء قليلة السحب والرياح غربية ضعيفة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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