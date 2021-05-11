لبنان | أبو شقرا: الشائعات ادّت الى المشهد الذي رأيناه أمام محطات المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنه “لم نتبلّغ ايّ قرار لرفع الدعم عن المحروقات والشائعات ادّت الى المشهد الذي رأيناه في الـ48 ساعة الماضية امام محطّات الوقود.

وقال في مداخلة تلفزيونية: “هناك خطّة للإبقاء على دعم المحروقات بما يخصّ أصحاب الباصات والتاكسي”.

وعن أسعار المحروقات عند رفع الدعم، أشار أبو شقرا الى أن “كل ما يتمّ التداول به مجرّد أرقام ولا نريد أن نعلّق عليها ولدينا ثقة بأن المسؤولين لن يسمحوا بأن تصل أسعار المحروقات الى ما يتمّ التداول به”.