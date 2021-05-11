لبنان | أبو سليمان: لم يتبقّ لدى “المركزي” سوى 400 مليون دولار بالعملة الصعبة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

أوضح الخبير الإقتصادي وليد أبو سليمان، أن “بيان مصرف لبنان الأخير ليس تعميما واذا اراد امتصاص نقمة المودعين فسيكون من الاحتياط الالزامي، وعلى حاكمية مصرف لبنان ان تخاطب الشعب اللبناني بما تبقّى لديها من دولارات بكل صراحة”.

ولفت الخبير الإقتصادي أبو سليمان في مداخلة تلفزيونية، الى أنه “بحسب الأرقام المتوفرة والمتاحة فإنّ مصرف لبنان لم يتبقّ لديه سوى 400 مليون دولار بالعملة الصعبة، و أيّ مسّ بالإحتياط الالزامي قد يعرّض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى الملاحقة القانونية”.