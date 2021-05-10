لبنان | أبو الحسن: أضع نفسي كجندي لمكافحة مسببات الحرائق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 55 دقيقة

أكد النائب هادي أبو الحسن على “أهمية التشبيك والتعاون مع وزارة الزراعة والبلديات والدفاع المدني والجمعيات الأهلية والبيئية الفاعلة لمنع حدوث حرائق تسبب أضرارا كارثية مادية وجسدية ومعنوية”.

وحيا “أرواح شهداء الدفاع المدني الذين قضوا أثناء قيامهم بواجباتهم”، وقال: “أضع نفسي كجندي بينكم في معركتنا الاستباقية لمكافحة مسببات الحرائق، حرصا على أحراجنا وثروتنا وجمالية بيئتنا، وأرحب معكم بكل المبادرات المثمرة والأفكار البناءة. ولقد أثبتنا عبر التجارب وفي العديد من المحطات أن بلورة الافكار بنجاح في هذه المنطقة تتم بفضل النوايا الطيبة والتكاتف وتعزيز الجهود المشتركة مع أصحاب النخوة”.

وتناول “العوامل الرئيسية الجغرافية منها والبشرية التي تنقسم لحرائق غير مفتعلة واقعة عن طريق الخطأ، وأخرى مفتعلة ومقصودة بخلفيات متعددة، إضافة إلى العوامل الطبيعية التي تسعر الحرائق عند وقوعها”، مؤكدا “جدية العمل في مواجهات هذه الازمة، منعا لتكرارها، كما في السنوات السابقة”، مذكرا بـ”شعار المرحلة، بالتعاون ننهض وبالتضامن نستمر”.

وتطرق المجتمعون في بحثهم إلى “متطلبات إنجاح الخطة.