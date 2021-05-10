لبنان | ريفي يشنّ هجوماً على المشنوق

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اللواء اشرف ريفي
اعتبر الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، في حديث تلفزيوني، ان “القرار بتشكيل الحكومة بيد إيران وكنتُ أفضّل ألا يطرح رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري نفسه كمرشح طبيعي لأنّ أي حكومة لن تكون إلا على صورة الحكومات السابقة في هذا العهد وهي مضيعة للوقت تُنفّذ رغبات “حزب الله” الذي يشرف على مسار الأمور”.
وأشار ريفي الى ان “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليس عنتراً ولو كان لحزب الله مصلحة في تشكيل الحكومة لكان أعطى اشارة وانصاع باسيل وتم تشكيلها خلال 24 ساعة”.
وأشار ريفي الى ان “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليس عنتراً ولو كان لحزب الله مصلحة في تشكيل الحكومة لكان أعطى اشارة وانصاع باسيل وتم تشكيلها خلال 24 ساعة”.
وشدد على ان “النائب نهاد المشنوق يحاول التكفير عن أخطائه اليوم ونحن لا نلتقي معه لا شخصياً ولا سياسياً ولا وطنياً ومن سلّم الطفيل لحزب الله فهو منبطح ومرسوم التجنيس فساد والكسارات فساد”.