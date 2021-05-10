لبنان | ريفي يشنّ هجوماً على المشنوق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ 41 دقيقة

اعتبر الوزير السابق ​اللواء​ ​أشرف ريفي​، في حديث تلفزيوني، ان “القرار بتشكيل ​الحكومة​ بيد ​إيران​ وكنتُ أفضّل ألا يطرح رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ نفسه كمرشح طبيعي لأنّ أي حكومة لن تكون إلا على صورة الحكومات السابقة في هذا العهد وهي مضيعة للوقت تُنفّذ رغبات “​حزب الله​” الذي يشرف على مسار الأمور”.

وأشار ريفي الى ان “رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ ليس عنتراً ولو كان لحزب الله مصلحة في ​تشكيل الحكومة​ لكان أعطى اشارة وانصاع باسيل وتم تشكيلها خلال 24 ساعة”.

وأشار ريفي الى ان “رئيس التيار الوطني الحر ​جبران باسيل​ ليس عنتراً ولو كان لحزب الله مصلحة في ​تشكيل الحكومة​ لكان أعطى اشارة وانصاع باسيل وتم تشكيلها خلال 24 ساعة”.

وشدد على ان “النائب ​نهاد المشنوق​ يحاول التكفير عن أخطائه اليوم ونحن لا نلتقي معه لا شخصياً ولا سياسياً ولا وطنياً ومن سلّم ​الطفيل​ لحزب الله فهو منبطح و​مرسوم التجنيس​ فساد والكسارات فساد”.