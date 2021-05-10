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لبنان | بالصورة: “مايا” غادرت منزل ذويها ولم تَعُد…هل تعرفون عنها شيئا؟

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محرر ر 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين
خرجت من منزلها ولم تعد

غادرت منزل ذويها ولم تعد

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– مايا محمد رحمون (مواليد عام 2005، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 9-5-2021، منزل ذويها الكائن في محلّة حيّ السّلّم-العمروسية، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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