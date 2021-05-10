لبنان | بالصورة: “مايا” غادرت منزل ذويها ولم تَعُد…هل تعرفون عنها شيئا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة

البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

– مايا محمد رحمون (مواليد عام 2005، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 9-5-2021، منزل ذويها الكائن في محلّة حيّ السّلّم-العمروسية، ولم تَعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 470635-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.