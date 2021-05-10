لبنان | اعتداء على صاحب محطة وقود بسبب رفضه تعبئة غالونات بنزين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

عمد عدد من الاشخاص بلباس مدني على الادعاء بأنهم من مخابرات الجيش، واعتدوا بالضرب المبرح على صاحب محطة محروقات في صور، بعد رفضه تعبئة غالونات بنزين، بحسب إفادة صاحب المحطة للوكالة الوطنية للاعلام.

وأصيب المعتدى عليه بكسور ورضوض في كتفه ونقل الى المستشفى في صيدا لتلقي العلاج، فيما فر الفاعلون. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا في الحادث.

واشار عمال المحطة الى انهم سبق لهم ان ملأوا عددا من الغالونات للمعتدين بعد ادعائهم أنهم من مخابرات الجيش.