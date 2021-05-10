لبنان | حب الله: للالتزام بالتصنيع الجيد والسليم وفق المواصفات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - مايو - 2021 3:04 مساءً

ترأس وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله اجتماعا للمهندسين في الوزارة، في حضور المدير العام داني جدعون. وأعطى توجيهاته لجهة منح التراخيص والشهادات الصناعية، والتشدد في الكشوفات، والرقابة على المصانع والتدقيق في المنتجات والأصناف ومدى مطابقتها للمواصفات والتزامها بمعايير السلامة والصحة العامة والنظافة والبيئة.

وشدد على “أن التصنيع الجيد يسهل عملية التصدير إلى الخارج ويعطي المنتج صدقية لدى المستهلكين”.

ونبه إلى “وجوب منع الغش والتلاعب في هذه الظروف الصعبة”، داعيا المهندسين إلى “مد المعنيين في المصانع بالخبرات الضرورية للانتاج السليم والجيد”.

وأكد “ضرورة التعاون مع سائر الوزارات والادارات لا سيما مع اتحادات البلديات في المناطق كافة، والتنسيق معها على صعيد كشف المصانع غير المرخصة وضبطها واقفالها”.

واتخذت نتيجة الاجتماع سلسلة قرارات، أبرزها:

1- اعداد قرار في شأن التصريح عن المصانع الشريكة

2- اعداد قرار بالاجراءات المانعة للغشّ والتلاعب بالانتاج

3- اعداد قرار بالمواصفات المطلوبة للانتاج الجيّد وأخذ العيّنات واجراء الفحوصات الملزمة

4- اعداد قرار عن التشدّد بمنح الشهادات الصناعيّة

5- اعداد كتاب إلى وزارة الداخليّة والبلديات يتضمّن آلية التنسيق مع المحافظين واتّحادات البلديّات.

وبالنسبة إلى شهادة المنشأ، تقرّر التشدّد بمنحها والتأكّد من صحّة المصنع وانتاجه، وتعميم ضرورة التقدّم للمصادقة على الشهادة قبل 48 ساعة من الاستفادة منها.

كما تم الطلب بالإبلاغ عن المستودعات المتصلة و/ أو المنفصلة.