لبنان | بالصور: ضبط كمية من المحروقات والطحين والأدوية المعدة للتهريب وتوقيف أشخاص

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أنه بتاريخي 8 و9 /5 /2021 أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال 7 مواطنين و5 سوريين، وضبطت 4 آليات نوع فان وآليتين نوع بيك أب بالإضافة إلى 3 دراجات نارية جميعها محملة بحوالى 3200 ليتر من مادة البنزين، و1500 ليتر من مادة المازوت، و320 كيساً من الطحين، وكمية من الأدوية المُعدة للتهريب إلى الأراضي السورية.

وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.