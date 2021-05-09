لبنان | قوى الأمن تعمم صورة “يسرى”.. خرجت من منزل ذويها في عكار ولم تعد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ 25 دقيقة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– يسرى إبراهيم العثمان (من مواليد عام 2002، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 7-5-2021، منزل ذويها الكائن في محلّة الحصنية – عكار، ولم تَعُد حتى تاريخه، علما انها تعاني من مرض الصرع (حسب افادة والدها).

وطلبت المديرية “من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر العبدة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 470643-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.