لبنان | عمليات دهم في قب الياس بالبقاع وضبط أعتدة حربية وذخائر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ – ​مديرية التوجيه​، أنّ “بتاريخ 8 / 5 / 2021، أوقفت وحدة من الجيش خلال عمليّة دهم في منطقة ​قب الياس​- ​البقاع​، المواطن (م. ا) لإقدامه على ​إطلاق النار​ باتجاه أحد المواطنين وإصابته بجروح، إثر خلاف على أفضليّة مرور، وضبطت داخل منزله 9 مسدّسات حربيّة، بندقيّة حربيّة نوع “م16″، و7 بنادق صيد بالإضافة إلى كميّة من الذخائر والأعتدة الحربية، كما أوقفت كلًّا من: (ظ. ا)، (م. ا)، (ر. س) و(ح. ا)، لإقدامهم على التهجّم على عناصر الدوريّة أثناء تنفيذ عمليّة الدهم”.

ولفتت في بيان، إلى أنّ “المضبوطات سُلّمت، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص”.