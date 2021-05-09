اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | خضر يطمئن: انخفاض كبير بعدد الحالات النشطة

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

محافظ بعلبك بشير خضر

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح أن “عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2020 بلغ 31967 إصابة بفيروس ، وعدد الحالات النشطة انخفض بشكل ملحوظ من 6912 إلى 2168 حالة مقارنة بالشهر الماضي، وحالات الشفاء ارتفعت من 22349 الى 29182 مقارنة بالشهر الماضي، وسجلت 680 حالة وفاة بالفيروس حتى اللحظة”.

وطلب خضر من المواطنين “التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات، حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء”.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا