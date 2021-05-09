لبنان | خضر يطمئن: انخفاض كبير بعدد الحالات النشطة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح أن “عدد الإصابات الإجمالي في محافظة بعلبك الهرمل منذ شهر شباط 2020 بلغ 31967 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الحالات النشطة انخفض بشكل ملحوظ من 6912 إلى 2168 حالة مقارنة بالشهر الماضي، وحالات الشفاء ارتفعت من 22349 الى 29182 مقارنة بالشهر الماضي، وسجلت 680 حالة وفاة بالفيروس حتى اللحظة”.

وطلب خضر من المواطنين “التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات، حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء”.