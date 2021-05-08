لبنان | غسان الأمين للصيادلة: حافظوا على رأسمالكم من الانهيار والمطلوب الصمود لشهرين

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

وجه نقيب الصيادلة غسان الأمين رسالة، عبر تطبيق “الواتساب”، إلى الصيادلة يدعوهم فيها إلى الصمود لمدة شهرين صعبين جداً، داعياً إياهم إلى الحفاظ على رأسمالهم لتجنب الإنهيار.

وأشار الأمين إلى أن للأزمة وجه مالي وإقتصادي لكن عدم وجود الحلول والمخارج سببه سياسي، مضيفاً: “الموضوع هو وقت والتموضع لحماية الذات ضروري، مجرد تأليف حكومه تطرح الخطط والحلول وعندها يبتعد شبح الافلاس”، خاتماً رسالته بـ”واللبيب من الاشارة يفهم”.