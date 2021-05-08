لبنان | البزري: لقاح استرازينكا لا يجب أن يعطى لمن هم تحت 30 عاماً

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد رئيس لجنة الوطنية لإدارة ​لقاحات كورونا​ ​عبد الرحمن البزري​، في حديث تلفزيوني، أن موقف اللجنة واضح وصريح ولا يجب أن يعطى لقاح استرازينكا لمن هم تحت 30 عاماً، مشيراً إلى أن العمل يجب أن يكون على تقديم أفضل لقاح بطريقة سليمة.

واعتبر البزري في حديث مع قناة الـmtv أن ما حصل قرار غير مسؤول من قبل ​وزارة الصحة​، عندما سمحت بأخذ اللقاح لمن هم تحت 30 عاماً، لافتاً إلى أن لدى اللجنة توجه للإجتماع مرة جديدة وقد ترفع التوصية إلى 40 عاماً، مشيراً إلى أن أعداد كبيرة من لقاحات فايزر ستصل في الفترة المقبلة.